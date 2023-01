Das kanadische Energieunternehmen Vermilion Energy Inc. (ISIN: CA9237251058, TSE: VET) zahlt ab dem ersten Quartal 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,10 kanadischen Dollar (CAD) an seine Investoren, wie am Freitag berichtet wurde. Im Vergleich zum Vorquartal (0,08 CAD) ist dies eine Anhebung um 25 Prozent. Darüber hinaus soll das Aktienrückkaufprogramm wieder aufgenommen werden. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden damit ...

