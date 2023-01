SAINT HELIER, Jersey - von James Butterfill, Head of Research CoinShares • Insgesamt Mittelzuflüsse von 433 Millionen USD im Jahr 2022. • Niedrigste Mittelzuflüsse seit 2018. • Bitcoin-Kurs im Jahr 2022 um 63 Prozent gefallen. • Anhaltendes Engagement der Anleger in digitale Vermögenswerte. Digitale Vermögenswerte verzeichneten im Jahr 2022 Zuflüsse in Höhe von 433 Millionen ...

