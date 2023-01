DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

==

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Erwachsenwerdens geschlossen.

TAGESTHEMA

Nach Ansicht von Fed-Gouverneurin Lisa Cook gab es in jüngster Zeit Anzeichen für eine Abkühlung der Inflation. Jedoch müsse sie noch viel stärker sinken, um ein akzeptables Niveau zu erreichen. "Die Inflation bleibt trotz einiger ermutigender Anzeichen in letzter Zeit viel zu hoch und ist daher sehr besorgniserregend", sagte Cook in ihren vorbereiteten Ausführungen für die Konferenz der Allied Social Science Associations am Freitag. "Ich würde davor warnen, den letzten paar positiven Monatsberichten zu viel Gewicht beizumessen", fügte sie hinzu.

Der Präsident der Atlanta-Fed, Raphael Bostic, ist der Ansicht, dass die US-Notenbank ihren Leitzins in diesem Jahr auf über 5 Prozent anheben muss, jedoch sollte sie ihn nicht viel weiter erhöhen müssen. Die Fed habe "mehr Arbeit zu tun", sagte Bostic.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Eckdaten zum Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe November saisonbereinigt PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm - EU 11:00 Arbeitsmarktdaten November Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,5% zuvor: 6,5%

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.770,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 3.929,50 +0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 11.173,00 +0,5% Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 3.174,33 +0,5% Hang-Seng-Index 21.328,41 +1,6% +/- Ticks Bund -Future 137,30 -5 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.610,02 +1,2% DAX-Future 14.729,00 +1,5% XDAX 14.667,55 +1,5% MDAX 26.970,10 +1,1% TecDAX 3.027,72 +0,7% EuroStoxx50 4.017,83 +1,5% Stoxx50 3.817,19 +1,4% Dow-Jones 33.630,61 +2,1% S&P-500-Index 3.895,08 +2,3% Nasdaq-Comp. 10.569,29 +2,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 137,35% +114

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem freundlichen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Der Terminkontrakt auf den DAX folgt den positiven US-Börsen und zeigt sich am Morgen über der Marke von 14.750 Punkten. Allerdings habe der Markt noch viele Meinungen über den starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag zu verdauen, heißt es im Handel. Die Unsicherheiten über die künftige Zinspolitik in den USA seien nicht geringer geworden. Gleichzeitig stünden mit den US-Verbraucherpreisen (CPI) vom Dezember die wichtigsten Daten der Woche noch aus. Sie werden erst am Donnerstag vorgelegt, was den Börsen viel Zeit für Spekulationen lasse. Erwartet wird ein Rückgang des Anstiegstempos in den Bereich um 6,5 Prozent, nachdem es im Vormonat noch 7,1 Prozent waren. Entsprechend zeigten sich rund drei Viertel der US-Marktteilnehmer trotz des US-Arbeitsmarktberichtes optimistisch und erwarten bei der nächsten Fed-Sitzung in drei Wochen nur noch eine Erhöhung um 25 Basispunkte. Für die Aktienmärkte wirkt dies als Kurstreiber.

RÜCKBLICK: Sehr fest - Stützend wirkte die Bekanntgabe eines sehr schwachen US-ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe. Der Index ist im Dezember regelrecht abgestürzt auf 49,6 nach zuvor 56,5, und damit unter die Expansionsschwelle von 50, was auf rezessive Tendenzen weist. An den Börsen wurde die Nachricht positiv aufgenommen, sprechen sie doch für ein zukünftig weniger aggressives geldpolitisches Vorgehen der US-Notenbank. Die Börsen hatten zuvor nicht nachhaltig auf die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten reagiert. Diese sind überwiegend besser als erwartet ausgefallen. Einzig die durchschnittlichen Stundenlöhne im Dezember hatten mit einem Zuwachs von 0,27 Prozent die Erwartung von 0,40 Prozent verfehlt. Gut erholt von ihren Vortagsverlusten zeigten sich Rohstoff- sowie Öl- und Gaswerte: Ihre Sektoren waren mit bis zu plus 2,5 Prozent die Tagessieger in Europa.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Rheinmetall reagierten volatil auf die Bekanntgabe vorläufiger Zahlen für das abgelaufene Jahr. Rheinmetall schlossen 3,6 Prozent fester. Das Papier wurde indes hauptsächlich gestützt von der Entscheidung der deutschen Regierung, den Marder-Schützenpanzer an die Ukraine zu liefern. Bei Mercedes sorgte die Ankündigung, ähnlich wie Tesla ein globales Netz von Ladestationen aufzubauen, für keine größeren Kursbewegungen. Mercedes gewannen 0,1 Prozent und blieben damit hinter der Entwicklung am Gesamtmarkt zurück, was vermutlich aber nicht auf die Meldungslage zurückzuführen war. Die Analysten der Citi sehen kein Problem bei der Finanzierung der Mercedes-Pläne.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein Händler von Lang & Schwarz wusste von keiner auffälligen Aktie zu berichten, zumal es auch an handelbaren Nachrichten gemangelt habe.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Die entscheidenden Kaufargumente lieferten schwache Daten zu den Auftragseingängen der US-Industrie und ein ebenso mauer ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor. Die Daten entfachten die Hoffnung, die Fed werde in ihrem Zinserhöhungseifer nachlassen. Zuvor hatte der Arbeitsmarktbericht für Dezember bereits für eine verhalten positive Stimmung gesorgt. Dieser fiel besser als erwartet aus, entfachte aber dennoch keine Zinserhöhungsfantasie. Zwar wurden mehr Stellen geschaffen als prognostiziert, der Stellenaufbau war aber der geringste seit zwei Jahren. Entscheidenden Anteil an der Kauflaune hatten zudem geringer als befürchtet gestiegene Stundenlöhne. Zugleich hielt der insgesamt rosige Arbeitsmarkt die Hoffnung am Leben, die US-Wirtschaft könnte eine Rezession vielleicht doch abwenden. Bed Bath & Beyond (-22,5%) gerieten erneut schwer unter die Räder. Laut Berichten verdichteten sich Insolvenzvorbereitungen. McDonald's steht vor einer größeren Restrukturierung und will Stellen streichen. Der Kurs zog um 2,8 Prozent an. Curevac schnellten nach positiven Studienergebnissen um 29,5 Prozent empor.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,28 -18,3 4,46 -14,1 5 Jahre 3,70 -21,5 3,92 -29,5 7 Jahre 3,63 -18,3 3,81 -33,8 10 Jahre 3,55 -16,5 3,72 -32,8 30 Jahre 3,68 -10,4 3,78 -28,9

Die Spekulation auf weniger stark steigende Zinsen beherrschte den Rentenmarkt, gestiegene Notierungen ließen die Renditen abstürzen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:40 Uhr Do, 17:08 Uhr % YTD EUR/USD 1,0674 +0,3% 1,0522 1,0527 -0,3% EUR/JPY 140,72 +0,1% 141,04 140,79 +0,3% EUR/CHF 0,9885 +0,1% 0,9853 0,9855 -0,1% EUR/GBP 0,8795 -0,1% 0,8830 0,8851 -0,6% USD/JPY 131,83 -0,2% 134,10 133,76 +0,5% GBP/USD 1,2136 +0,4% 1,1912 1,1892 +0,3% USD/CNH (Offshore) 6,7917 -0,5% 6,8606 6,8897 -2,0% Bitcoin BTC/USD 17.230,57 +1,6% 16.790,68 16.838,03 +3,8%

Die Dominanz der Zinsthematik zeigte sich am Devisenmarkt, wo der Dollarindex mit sinkenden Zinserwartungen um 1,1 Prozent auf Talfahrt ging. Der Euro legte entsprechend zu und sprang klar über die Marke von 1,06 USD.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,68 73,77 +1,2% +0,91 -7,0% Brent/ICE 79,45 78,57 +1,1% +0,88 -7,6%

Die Notierungen bewegten sich nach einem Wochenverlust von 8,1 Prozent kaum. Wegen einer schwachen Kraftstoffnachfrage im US-Transportwesen bleibe das Sentiment bärisch, sagte ein Händler.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.876,15 1.865,90 +0,5% +10,25 +2,9% Silber (Spot) 23,98 23,82 +0,6% +0,15 +0,0% Platin (Spot) 1.091,25 1.093,90 -0,2% -2,65 +2,2% Kupfer-Future 3,97 3,91 +1,4% +0,06 +4,1%

Deutlich gesunkene Marktzinsen verbunden mit der eklatanten Dollarschwäche trieben den Goldpreis (+1,9%) nach oben.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-REPRÄSENTANTENHAUS

Nach einer historischen viertägigen Hängepartie und einer bis zuletzt hart geführten innerparteilichen Auseinandersetzung ist der republikanische Kandidat Kevin McCarthy im 15. Anlauf zum neuen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gewählt worden. Er werde "Gesetze verabschieden, um die Herausforderungen des Landes zu bewältigen", sagte McCarthy bei seiner Dankesrede am Samstag. US-Präsident Joe Biden mahnte im Anschluss an die Abstimmung, es sei nun an der Zeit, "verantwortungsvoll zu regieren".

CHINA DEVISENRESERVEN

Chinas Devisenreserven sind im Dezember aufgrund geringerer Kapitalabflüsse und des schwächeren US-Dollars gestiegen. Wie die People's Bank of China mitteilte, legten die Devisenreserven im Dezember gegenüber dem Vormonat um 10,2 Milliarden Dollar auf 3,128 Billionen Dollar zu. Der Anstieg war aber geringer als die 31 Milliarden Dollar, die die vom Wall Street Journal befragten Ökonomen erwartet hatten.

CHINA RESISEBESCHRÄNKUNGEN

Reisen von und nach China sind seit diesem Sonntag nach einer rund dreijährigen Abschottung der Volksrepublik zum Ausland wieder deutlich einfacher. Für Einreisende gilt nun keine Quarantänepflicht mehr, sie müssen nur noch einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen.

BRASILIA

Nach dem Sturm hunderter Anhänger des rechtsradikalen brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro hat sein Nachfolger Luiz Inacio Lula da Silva die Schäden in der Hauptstadt Brasília begutachtet. Auf Bildern des Fernsehsenders TV Globo war Lula am späten Sonntagabend (Ortszeit) im Gespräch mit Richtern vor dem Obersten Gerichtshofs zu sehen, der zuvor ebenso wie der Kongress und der Präsidentenpalast angegriffen worden war. Bolsonaro, der sich seit dem Ende seiner Amtszeit in den USA befindet, verurteilte die Ausschreitungen.

SONNTAGSTREND

Die Union gewinnt nach den Ausschreitungen an Silvester leicht in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommen CDU und CSU auf 27 Prozent, das ist ein Punkt mehr als in der Vorwoche. Die Ampelparteien SPD (20 Prozent), Grüne (18 Prozent) und FDP (7 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Die AfD bleibt bei 15 Prozent, die Linke bei 5 Prozent. Die sonstigen Parteien würden 8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen (minus 1).

INTEL - MAGDEBURG

Der Baustart für die geplante Chipfabrik von Intel in Magdeburg ist wegen noch laufender Verhandlungen über Subventionen mit der Bundesregierung wohl verschoben worden. Wie die Welt am Sonntag berichtet, habe man noch keinen Termin für den Baustart festgelegt, so ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der Zeitung. Solange die Subventionen nicht rechtssicher feststünden, wolle man nicht beginnen.

DT. POST

Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller will in Zukunft Bußgelder gegen die Deutsche Post verhängen dürfen und hat gefordert, dass nur noch Premium-Briefe mit höherem Porto innerhalb eines Tages zugestellt werden müssen. "Die Bundesregierung plant eine Novelle des Postgesetzes. Ich werbe dafür, dass die dann auch der Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde mehr Handlungsspielräume einräumt", sagte Müller der Bild am Sonntag. "Im Moment können wir Beschwerden nur entgegennehmen und dann mahnen. Das reicht nicht.

FIELMANN

will 2023 weiter expandieren. "Wir rollen den Onlineverkauf von Brillen in immer mehr Ländern aus", sagte Vorstandschef Marc Fielmann im Gespräch mit dem Magazin Focus. Zudem gebe es allein in Europa noch etliche Länder, in denen der Konzern noch gar nicht vertreten sei oder wo man den Marktanteil noch steigern könnte. Fürs Gesamtjahr erwartet Fielmann einen Außenumsatz von rund 2 Milliarden Euro, was einer leichten Steigerung zu 2021 entspräche.

ANT GROUP

Der Milliardär Jack Ma gibt die Kontrolle über den chinesischen Fintech-Riesen Ant Group ab. Der Schritt sei Teil eines größeren Plans zur "Optimierung der Unternehmensführung", teilte die Gesellschaft mit. Die Maßnahme erfolgt vor dem Hintergrund des strikten Durchgreifens der chinesischen Aufsichtsbehörden, die vor zwei Jahren den geplanten Börsengang des Fintech-Konzerns verhindert hatten und den Technologie-Sektor seitdem an die Kandare legen. Als Gründer hielt Ma über 50 Prozent der Stimmrechte an Ant, obwohl er weder eine leitende Funktion noch einen Sitz im Board des Unternehmens innehatte.

