Zur Finanzierung der Akquisition ist eine Kapitalerhöhung geplant, an der sich die Ankeraktionäre beteiligen wollen.Winterthur - Der Automobilzulieferer Autoneum übernimmt das «Automotive»-Geschäft der insolventen deutschen Borgers Gruppe. Zur Finanzierung der Akquisition ist eine Kapitalerhöhung geplant, an der sich die Ankeraktionäre beteiligen wollen. Autoneum habe am vergangenen Freitag eine Vereinbarung zur Übernahme unterzeichnet, teilte die Schweizer Gesellschaft am Montag mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...