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WKN: 716460 ISIN: DE0007164600 Ticker-Symbol: SAP 
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09.01.23
09:04 Uhr
103,12 Euro
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Software
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EURO STOXX 50
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5-Tage-Chart
CUREVAC
CUREVAC NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CUREVAC NV8,599+10,81 %
SAP SE103,12+0,76 %
SCHAEFFLER AG6,570+0,46 %
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