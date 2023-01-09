BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 67 (72) EUR - 'OUTPERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 95 (96) EUR - 'OUTPERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 29 (34) EUR - 'OUTPERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 110 (117) EUR - 'MARKET-PERFORM'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 94 (81) EUR - 'NEUTRAL'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 69 (50) EUR - 'NEUTRAL'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 105 (87) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 5,50 (4,50) EUR - 'SELL'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR VITESCO AUF 82 (71) EUR - 'BUY'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 124 (153) EUR - 'NEUTRAL'DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT KNORR-BREMSE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 68 (62) EURDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT SIEMENS ENERGY AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 21 (22) EURJEFFERIES ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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