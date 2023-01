Astrazeneca - US-Arzneibehörde bezweifelt Wirkung von Anti-Corona-Präparat EvusheldImplenia gewinnt großes und komplexes Tunnelbau-Projekt in Norwegen - E03 Boknafjord-Tunnel Daldrup & Söhne AG erhält Bohrauftrag von MTU Aero Engines AG Die Post-Beschwerdewelle ebbt nicht ab - Verdreifachung in einem Jahr Bundesnetzagentur will Bußgelder gegen die Post verhängen dürfen Optiker Fielmann will 2023 weiter expandieren (Focus) Lufthansa-Gebot für Anteil an italienischer ITA nächste Woche erwartet (Ansa) MorphoSys erwartet Topline-Ergebnisse der Phase 3-Studie mit Pelabresib bei Myelofibrose Anfang 2024 Nordex Group erhält Auftrag über 45 MW aus Deutschland Telefonica Deutschland: Grundpreise im Mobilfunk sollen demnach im Frühjahr um bis zu 10% zulegen (HB) ...

