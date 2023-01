The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.01.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.01.2023ISIN NameDE000LB1B274 LBBW STUFENZINS 16/23XS0863524277 ABU DHABI NAT.E.12/23REGSDE000NLB2SJ6 NORDLB FESTZINSANL. 01/18DE000LB09NE6 LBBW DAI BOA SZ P 16/23DE000LB09ND8 LBBW BMW BOA SZ P 16/23DE000LB09NF3 LBBW R6C BOA SZ P 16/23FR0013309606 RCI BANQUE 18/23 FLR MTNAU3CB0249787 EIB EUR. INV.BK 18/23 MTNDE000HLB4EL6 LB.HESS.-THR.IS.04A/2017XS1790069790 TORONTO-DOM. BK 18/23 MTNXS1679158094 CAIXABANK 17/23 MTNDE000LB09NC0 LBBW BAS BOA SZ P 16/23DE000LB06FX8 LBBW BAYN BOAP 16/23DE000LB06FW0 LBBW NESR BOAP 16/23