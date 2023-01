EQS-News: Cullinan Metals Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Cullinan Metals erwirbt Graphitliegenschaft in der Nähe des einzigen Graphitproduzenten in Nordamerika



Cullinan Metals erwirbt Graphitliegenschaft in der Nähe des einzigen Graphitproduzenten in Nordamerika Cullinan Metals hat die Graphit-Liegenschaft Lac Des Iles West erworben, die an die einzige Mine zur Graphitproduktion in Nordamerika angrenzt. Die 2.276 Hektar große Graphit-Liegenschaft Lac Des Iles West befindet sich in Quebec (Kanada). Die LDI-Mine (mine lac des Iles) ist die einzige Graphitmine in Nordamerika, die auf der Karte in Grün neben der blauen Cullinan-Liegenschaft Lac Des Iles West aufgeführt wird. Die Nachfrage nach Graphit ist in letzter Zeit drastisch gestiegen. Graphit ist eines der reichlich vorhandenen Materialien, die zur Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge (EF), Windturbinen und Sonnenpaneelen benötigt werden. ELON MUSK: "LITHIUM-ION-BATTERIEN SOLLTEN EIGENTLICH NICKEL-GRAPHIT GENANNT WERDEN" Die Regierung von Québec hat bestätigt, dass sie Gespräche mit Tesla über Investitionen des Autoherstellers in Quebec (Kanada) aufgenommen hat. Das Bergbauprojekt von Cullinan befindet sich an einem weltweit einzigartig günstigen Ort. Graphit wird bei den folgenden Anwendungen eingesetzt: EF-Batterien und Großspeicherbatterien: Für Großbatterien und EF-Batterien werden in Zukunft Millionen Tonnen Graphit benötigt, um mit der rasant steigenden Nachfrage Schritt zu halten. Großbatterien und Tesla-Batteriespeicher werden viel mehr Graphit erfordern, als den meisten klar sein dürfte. Solarpaneele: Bei der Herstellung von Zellen für Sonnenpaneele wandelt das Silizium die Sonnenstrahlen in elektrischen Strom zum Antrieb von Haushaltsgeräten um. Graphit spielt eine entscheidende Rolle bei der Produktion von Silizium. Seine Widerstandsfähigkeit gegen extreme Hitze macht es zum idealen Stoff für die Herstellung der Schmelztiegel und Gussformen, die für die Produktion von Silizium eingesetzt werden. Darüber hinaus wird es für die Herstellung von Hitzeschilden, Komponenten zur Wärmeisolierung und sogar für Gasleitungen verwendet. Für die Produktion von poly- und monokristallinem Silizium ist Graphit der wichtigste Rohstoff in Verbindung mit der Herstellung von Solarzellen in der Photovoltaikbranche. Entsalzung: Graphen ist im Wesentlichen nichts anderes als eine dünne Graphitschicht. Es wird derzeit bei Entsalzungsanlagen zur Entsalzung von Wasser eingesetzt, d.h. um Salzwasser in Süßwasser umzuwandeln. Windturbinen: Graphit ist von entscheidender Bedeutung für Windturbinen. Bei vielen der heutigen Windturbinen leisten graphitbasierte Verbundmaterialen schon einen wichtigen Beitrag. Dank seiner hohen Steifigkeit und niedrigen Dichte wird Graphit zur Produktion von schlanken Rotorblättern verwendet, die einer extremen Belastung standhalten können. Weitere Informationen hierzu können Sie dem folgenden Bericht von Mining Ministry entnehmen: Cullinan LP1 - DE (miningministry.org) Anfragen Marc Morin Cullinan Metals Corp.

