In der vergangenen Woche ist die Nordex-Aktie auf den höchsten Stand seit April 2022 geklettert. Die Hoffnung auf eine Trendwende bei den Margen und die ohnehin gut gefüllten Auftragsbücher treiben den SDAX-Titel weiter an. Nun hat Nordex zudem einen neuen Auftrag für den deutschen Heimatmarkt gemeldet.Zehn Anlagen des Typs N149/4.X soll Nordex für einen Windpark in Nordrhein-Westfalen liefern und errichten. Zu dem Auftrag über 45 Megawatt gehört auch ein Premium-Service über 20 Jahre. Ab Herbst ...

