Am deutschen Aktienmarkt dürfte der DAX +1,20% in der neuen Woche zunächst an seinen starken Jahresauftakt anknüpfen. Zeitweise wurde der deutsche Leitindex am Montagmorgen rund 0,6 Prozent höher bei 14.704 Punkte taxiert. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zu Beginn der neuen Handelswoche beeinflussen:1. Kräftige Kursgewinne an der Wall Street Wirtschaftsdaten haben am New Yorker Aktienmarkt ...

