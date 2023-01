München - Das Geschäftsklima für Selbständige hat sich etwas erholt. Der vom Münchner Ifo-Institut berechnete Index stieg im Dezember auf -11,4 Punkte, nach -21,6 im November.



"Es zeigt sich ein Silberstreif am Konjunkturhorizont", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Existenzsorgen haben auf hohem Niveau etwas abgenommen." Der starke Anstieg des Geschäftsklimaindikators ist laut Ifo auf deutlich weniger pessimistische Erwartungen zurückzuführen. Vom Optimismus seien aber noch viele Selbständige ein Stück entfernt.



Bei der aktuellen Geschäftslage gab es kaum Bewegung. Hier halten sich die positiven und negativen Antworten weiterhin die Waage. Schwierig bleibt die Lage für Selbständige im Einzelhandel. Dort ist der Pessimismus weiterhin am größten.



Bei den Dienstleistern nimmt die Zufriedenheit mit den laufenden Geschäften kontinuierlich zu. Ihre wirtschaftliche Existenz sehen gegenwärtig 16,7 Prozent der Selbständigen bedroht. Im November waren es noch 19,4 Prozent. In der Gesamtwirtschaft waren es mit 6,3 Prozent jedoch deutlich weniger.

