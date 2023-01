EQS-News: Ringmetall SE / Schlagwort(e): Expansion/Firmenübernahme

Ringmetall expandiert über Zukauf der Protective Lining Corporation in den US-Markt für Inliner



09.01.2023 / 09:10 CET/CEST

Ringmetall expandiert über Zukauf der Protective Lining Corporation in den US-Markt für Inliner Übernahme eines führenden Herstellers von Polyethylen-Inlinern in den USA

Kundenbasis bietet exzellente Ausgangslage für weitere organische und anorganische Expansion in Nordamerika

Industriekonsolidierung wird konsequent weiter vorangetrieben München, 9. Januar 2023 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat erfolgreich einen führenden Hersteller von Polyethylen-Inlinern in den USA übernommen und forciert damit die internationale Expansion im Produktbereich Inliner. Im Zuge eines Asset Deals wurde zum 6. Januar 2023 der Geschäftsbetrieb der Protective Lining Corporation mit Sitz in New York, NY (USA) übernommen. Der unmittelbar zu erwartende Umsatzzuwachs durch die Transaktion im Geschäftsjahr 2023 beträgt gut 12 Mio. USD bei einer aktuell noch leicht unterdurchschnittlichen EBITDA-Marge. Dennoch verfügt Protective Lining über eine optimale Marktpositionierung, um die Expansion der Ringmetall Gruppe auf dem nordamerikanischen Markt weiter voranzubringen. Seit den 2015 und 2020 erfolgten Akquisitionen von Self Industries Inc. und Sorini Ring Manufacturing Inc. ist Ringmetall bereits führender Hersteller von Fassverschlusssystemen in Nordamerika und forciert mit der nun erfolgten Übernahme von Protective Lining auch die Konsolidierung des US-Marktes für Fassinnenhüllen. Mit insgesamt rund 50 Mitarbeitern produziert das Unternehmen im Wesentlichen Rundboden- und Klotzbodenbeutel für diverse Abnehmerindustrien auf Basis selbst-extrudierter Polyethylen-Folien. "Die Gelegenheit für diesen Zukauf ergab sich vor dem Hintergrund einer ungeklärten Nachfolgesituation", bestätigt Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE. "Protective Lining verfügt für uns über die ideale Unternehmensgröße und Marktpositionierung, um über die Akquisition zügig und profitabel in den Markt für Inliner in den USA hineinwachsen und die weitere Konsolidierung des Marktes vorantreiben zu können." Das Unternehmen wird im Rahmen der Akquisition in die US-Tochtergesellschaft Berger Group US eingegliedert und der Business Unit Liners zugeordnet. Der Kaufpreis beläuft sich auf einen mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag und wird vollständig aus den vorhandenen liquiden Mitteln des Unternehmens gezahlt. Darüber hinaus plant Ringmetall Investitionen von rund 2 Mio. EUR im laufenden und im kommenden Geschäftsjahr in die Modernisierung und Ausweitung der Produktion. "Das Geschäftsjahr 2022 mit einem so prägnanten Deal auf der M&A-Seite abschließen zu können zeigt uns, dass auch ein auf den ersten Blick widriges Marktumfeld viele Chancen für uns bereithält", freut sich Vorstand Christoph Petri. "Auch wenn wir 2023 weiterhin in vielen Bereichen mit Gegenwind rechnen müssen, eröffnen sich in der allgemeinen Krise auch immer Chancen für unser Unternehmen, die wir zu nutzen wissen." Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de.

Kontakt:

Ingo Middelmenne

Investor Relations

Ringmetall SE

Telefon: +49 (0 )89 45 220 98 12

Mobil: +49 (0 )174 90 911 90

E-Mail: middelmenne@ringmetall.de

Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, petrochemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie an. Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickelt anwendungsoptimierte Fahrzeuganbauteile für das Handling und den Transport von Verpackungseinheiten. Neben der Konzernzentrale in München ist Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebs-Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien, der Türkei, den Niederlanden sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet Ringmetall einen Umsatz von rund 190 Millionen Euro im Jahr.

