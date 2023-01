Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um Robotaxis, die Zufriedenheit im Job, den Bitcoin-Kurs 2023, Erpresser:innen mit Gewissen und Tipps fürs Gründen. Die Consumer Electronics Show in Las Vegas ist für 2023 abgeschlossen - was bleibt, sind massenweise Zukunftsversprechen und noch viel mehr neue Gadgets. Wie wäre es zum Beispiel mit einem smarten Backofen inklusive Gerichtserkennung, der auch noch live streamt, was in seinem Inneren passiert? Oder ein Urinlabor für zu Hause? Auf den ersten Blick mag das verrückt und unnötig klingen - doch für Menschen, die nicht gut zu Fuß sind oder fernab von einer ärztlichen Infrastruktur leben, können solche Produkte eine große Hilfe ...

