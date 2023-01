Wien (ots) -Aktion "Gute Vorsätze - Jetzt aber wirklich" wird finanziell unterstütztDer österreichische Unternehmer, Chris Steiner, bereitet seinen Lizenznehmern von "Abnehmen im Liegen" zu Beginn des Jahres 2023 ein besonders lukratives und motivierendes Geschenk - er sponsert die 559 Standorte mit insgesamt bis zu 500.000 Euro im Rahmen der Aktion: "Gute Vorsätze - Jetzt aber wirklich". Mit diesem Investment möchte der Marktführer seine Vorherrschaft in der Branche weiter ausbauen.Steiner dazu: "Einerseits ist diese Aktion als Zeichen meiner Anerkennung für ein fantastisches Jahr 2022 zu sehen, für das mein Team und meine Lizenznehmer verantwortlich sind. Wir haben eine Steigerung der Standorte von weit über 100% erreichen können. Andererseits ist diese Aktion natürlich ein fantastischer Startschuss für das Jahr 2023, da die finanzielle Einstiegshürde für Neukunden dadurch massiv sinkt, weil meine Lizenznehmer diese Vergünstigung an die Kunden weitergeben".Die Aktion gilt so lange der Vorrat von 500.000 Euro reicht. Chris Steiner erwartet sich durch diese Aktion ein weiteres Wachstum seines Unternehmens, welches sich auch im Jahr 2023 auf massivem Expansionskurs befindet.Mehr Infos unter: www.abnehmenimliegen.atPressekontakt:smart@michael-jagersbacher.atOriginal-Content von: Michael Jagersbacher, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167290/5411371