Es gibt gute Argumente, welche die Alphabet-Aktie im neuen Jahr in ihrem Seitwärtstrend festhalten. Doch es gibt auch Gründe, die dafürsprechen, dass das Papier der Google-Mutter bald wieder steigt. Die Analysten von Tigress Financial haben einige dieser Gründe in einer Studie genannt - und sie sind nicht allein.Das Investmentunternehmen bewertete die Alphabet-Aktie am Freitag erneut mit "Strong Buy", da die aktuelle Schwäche der Aktie eine "große Kaufangelegenheit" sei. Inmitten schwächelnder Ausgaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...