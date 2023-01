DJ HDE: Sanfter Aufwind für die Verbraucherstimmung

BERLIN (Dow Jones)--Zu Beginn des neuen Jahres bleibt die Verbraucherstimmung in Deutschland nach einer Erhebung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) im Aufwind. Das Konsumbarometer des Verbandes legte den dritten Monat in Folge zu und stieg im Januar auf 88,54 Punkte von 87,80 Zählern im Dezember. "Insbesondere die zuletzt optimistischeren Konjunkturaussichten scheinen zur Aufhellung beizutragen", erklärte der HDE. Die Stimmung verbessere sich allerdings weiterhin nur in kleinen Schritten und liege im Mehrjahresvergleich noch immer auf niedrigem Niveau.

Während die Anschaffungsneigung der Verbraucher in den vergangenen Jahren nach der Weihnachtszeit für gewöhnlich nachgelassen habe, sei im Januar 2023 nahezu keine Veränderung zu beobachten. Im Vergleich zum Vormonat steige die Anschaffungsneigung geringfügig an und befinde sich weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Die Sparneigung bleibe zu Jahresbeginn unverändert, hieß es. Von Optimismus sei der Blick auf die gesamtwirtschaftliche Lage geprägt. Den dritten Monat in Folge verbesserten sich die Konjunkturerwartungen der Verbraucher auf niedrigem Niveau. Zurückzuführen sei diese positive Entwicklung auf zuletzt deutlich optimistischere Konjunkturprognosen.

Weniger zuversichtlich zeigten sich die Verbraucher bei ihren eigenen Einkommenserwartungen, die im Vergleich zum Vormonat zurückgingen. Sie gingen somit davon aus, dass sich eine Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Situation zunächst nicht in der Entwicklung ihres Einkommens widerspiegeln werde. Zur pessimistischen Einschätzung des in den kommenden Monaten verfügbaren Einkommens trügen vor allem die hohen Energiekosten bei, die die Verbraucher zunehmend in Form höherer Abschlagszahlungen zu spüren bekämen.

"Insgesamt setzt sich im neuen Jahr also der Aufwärtstrend der Verbraucherstimmung fort, wenngleich der Anstieg weiterhin langsam verläuft", resümierte der HDE. "Die Entwicklung der Anschaffungsneigung und die staatlichen Entlastungsmaßnahmen könnten den privaten Konsum in den nächsten Monaten zumindest etwas stützen."

