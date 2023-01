Toronto, 6. Januar 2023 - Cybeats Technologies Corp. ("Cybeats" oder das "Unternehmen") (CSE: CYBT) freut sich, über den aktuellen Stand des kommerziellen Erfolgs seiner SBOM Studio-Plattform zu berichten, für die kürzlich mehrere Verträge mit großen multinationalen Unternehmen aus verschiedenen Branchen bekannt gegeben wurden. Diese Verträge, darunter der bisher größte kommerzielle Vertrag des Unternehmens, belegen die wachsende Nachfrage nach SBOM Studio. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen aktiv mit mehreren Fortune-500-Unternehmen zusammen, die SBOM Studio als Pilotprojekt einsetzen.

Zwei-Jahres-Lizenzvertrag mit Integral Ad Science

Integral Ad Science[1] (Nasdaq: IAS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitaler Medienqualität und Werbetechnologie, hat am 4. Dezember 2022 eine Zweijahreslizenz für Cybeats' SBOM Studio unterzeichnet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den weltweit führenden Marken, Verlagen und Plattformen als globaler Maßstab für Vertrauen und Transparenz bei der Qualität digitaler Medien zu dienen und dafür zu sorgen, dass Anzeigen von echten Menschen gesehen werden können.

"Wir haben aus erster Hand erfahren, welche Vorteile der Einsatz von SBOM Studio für unser Unternehmen hat. Es liefert nicht nur wertvolle Erkenntnisse für eine fundierte Entscheidungsfindung auf Führungsebene, sondern hat auch die Effizienz bei der Behebung von Software-Sicherheitslücken in unserem gesamten Unternehmen erheblich verbessert. Der Return on Investment (ROI) der Implementierung von SBOM-Verfahren mit Hilfe von Cybeats' SBOM Studio war beeindruckend, und das Tool hat den Aufwand für den Schutz unserer wertvollen Software-Assets erheblich reduziert. Wir können SBOM Studio anderen Unternehmen, die ihre Cybersicherheit verbessern wollen, nur wärmstens empfehlen", sagt Robert Janecek, CIO von Integral Ad Science.

"Cybeats hat jetzt mehrere große, weltweit führende Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen unter Vertrag genommen, was eine wichtige Marktvalidierung unserer SBOM Studio-Lösung und unschätzbare Implementierungserfahrung in verschiedenen Sektoren darstellt", so der CEO von Cybeats Technologies Corp., Yoav Raiter. "Die Branche hat unsere marktführende Technologie schnell zu schätzen gelernt, und in Kombination mit unserer praktischen Erfahrung ergibt sich daraus eine wachsende Pipeline an großen Aufträgen, die uns bis 2023 und darüber hinaus begleiten werden."

Cybeats unterzeichnet Dreijahresvertrag mit einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Energiemanagement

Cybeats hat vor kurzem einen Dreijahresvertrag mit einem weltweit führenden Anbieter von Energiemanagement- und Automatisierungslösungen#_edn2 unterzeichnet und bekannt gegeben. Der mehrjährige Vertrag mit SBOM Studio sieht vor, dass die marktführende Lösung von Cybeats bei dem weltweit anerkannten Infrastrukturanbieter zur Senkung der Kosten für die Sicherheit seiner Produkte eingesetzt wird, und zwar durch Rationalisierung der Aufdeckung und Behebung von Software-Sicherheitslücken im gesamten Unternehmen.

"Wir freuen uns über die Bestätigung durch so renommierte Kunden und hoffen, dass wir diese Dynamik nutzen können, um das Vertrauen in unsere Zukunftsaussichten in einer Vielzahl von vertikalen Märkten zu stärken", sagte der CRO von Cybeats, Bob Lyle. "SBOM Studio bietet eine hohe Wirtschaftlichkeit und das Potenzial für eine schnelle Skalierung durch große Aufträge, wie die jüngsten Vereinbarungen mit einigen der größten Unternehmen der Welt in verschiedenen Branchen zeigen."

Kommerzielles Abkommen mit Fortune 500 Industrietechnologie-Unternehmen

Cybeats hat kürzlich eine Lizenz- und Dienstleistungsvereinbarung mit einem Fortune-500-Industrietechnologieunternehmen bekannt gegeben, das Produkte herstellt und Dienstleistungen für seine Kunden weltweit erbringt. Das Pilotprojekt mit diesem Kunden begann Ende 2022 und bestand aus der Evaluierung verschiedener Anwendungen, wobei das SBOM Studio von Cybeats schließlich den Zuschlag erhielt#_edn3.

Kommerzielle Pilotpipeline

Einige der bemerkenswerten aktuellen SBOM Studio-Pilotprojekte werden mit Fortune 500-Unternehmen aus verschiedenen Branchen durchgeführt:

- Unternehmen für intelligente Gebäudetechnologien, Software und Dienstleistungen

- Unternehmen für medizinische Technologie und Geräte

- Eines der fünf größten Unternehmen im Bereich Videospiele und Unterhaltung

Cybeats in den CSE25Index aufgenommen

Cybeats konnte im November 2022 an der CSE notiert werden und wurde kurz darauf in den CSE25Index der Canadian Securities Exchange aufgenommen. Voraussetzung für die Aufnahme in den CSE25Index ist, dass ein Unternehmen zum obersten Viertel der an der CSE notierten Wertpapiere nach Marktkapitalisierung gehört.

Der Markt für SBOM Studio

SBOM Studio ist eine Lösung für das drängende Problem der Sicherheitslücken in der globalen Software-Lieferkette. Angesichts der zunehmenden Häufigkeit aufsehenerregender Cyberangriffe und neuer Vorschriften auf der ganzen Welt ist es für Unternehmen wichtiger denn je, in erster Linie den eigenen Schutz und den ihrer Kunden zu gewährleisten. SBOM Studio bietet eine umfassende Lösung für dieses Problem und ermöglicht es Unternehmen, die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Einhaltung von Vorschriften zu optimieren und gleichzeitig die Transparenz und Sicherheit der Software-Lieferkette zu verbessern.

Über SBOM Studio

SBOM Studio von Cybeats ermöglicht es Unternehmen, ihre Software-Stücklisten (Software Bill of Materials - SBOMs) über eine einzige Schnittstelle effizient zu verwalten, zu verteilen und anzuzeigen. Auf diese Weise können Unternehmen Sicherheitslücken leicht identifizieren und beheben, die Kosten für Schutzmaßnahmen senken und die Compliance verbessern. SBOM Studio wurde speziell zur Unterstützung von Softwareherstellern und -nutzern entwickelt, die Open-Source- und Drittanbieter-Softwarekomponenten verwenden und zu transparenteren Methoden bei der Softwareentwicklung übergehen wollen. Das Tool ist mit verschiedenen Softwarewerkzeugen zur Erstellung von SBOMs kompatibel und kann importierte SBOMs validieren und korrigieren, um deren Genauigkeit zu verbessern.

Besuchen Sie Cybeats auf der CES 2023[4] am Stand 6653! Das ‚einflussreichste Technologieereignis der Welt' findet vom 5. bis 8. Januar 2023 in Las Vegas statt. Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte:

https://registration.experientevent.com/ShowCES231

Nehmen Sie am 30. und 31. Januar am CISO Forum Canada in Toronto, Ontario, teil, wo Cybeats eine Podiumsdiskussion zum Thema Software Supply Chain Security mit führenden Vertretern von CN Rail, Craft Ventures und SAP leitet:

https://www.siberx.org/event/ciso-forum-canada-2023/

Besuchen Sie uns vom 27. Februar bis 2. März 2023 auf der MWC Barcelona#_edn5 in der Fira Gran Via in Barcelona, der weltweit einflussreichsten Messe für die Konnektivitäts- und Security-Branche:

https://www.mwcbarcelona.com/

Wir laden Sie ein, uns auf der S4x23 in Miami vom 13. bis 16. Februar zu besuchen! Lernen Sie neue Ideen kennen und finden Sie innovative Wege, diese neuen Ideen zu nutzen, um sichere und robuste industrielle Kontrollsysteme#_edn6 einzusetzen:

https://s4xevents.com/

Über Cybeats

Cybeats ist ein Cybersecurity-Unternehmen, das SBOM-Management- und Software-Supply-Chain-Intelligence-Technologien anbietet, die Unternehmen beim Risikomanagement, bei der Einhaltung von Compliance-Anforderungen und bei der Sicherung ihrer Software von der Beschaffung über die Entwicklung bis zum Betrieb unterstützen. Unsere Plattform verschafft den Kunden einen umfassenden Einblick und Transparenz in ihre Software-Lieferkette und ermöglicht es ihnen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Cybeats. Software Made Certain. Website: https://cybeats.com

ABONNIEREN: Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich in die Mailingliste des Unternehmens einzutragen, finden Sie unter: https://www.cybeats.com/investors

Kontakt

James Van Staveren

Corporate Development

Tel: 1-888-713-SBOM (7266)

E-Mail: ir@cybeats.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Unterlagen zum Unternehmen sind auf sedar.com verfügbar.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 https://integralads.com/

#_ednref2 https://www.cybeats.com/news/cybeats-signs-its-largest-commercial-agreement-to-date-through-new-multi-year-contract-with-leading-global-provider-of-energy-management-and-automation-solutions

#_ednref3 https://www.cybeats.com/news/cybeats-announces-new-commercial-agreement-with-fortune-500-industrial-technology-company

#_ednref4 https://www.ces.tech/

#_ednref5 https://www.mwcbarcelona.com/

#_ednref6 https://s4xevents.com/

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68780Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68780&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA23249F1099Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.