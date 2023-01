DJ Stellantis investiert in Batterie-Materialien-Hersteller

Von Joshua Kirby

AMSTERDAM (Dow Jones)--Stellantis will seine Expansion bei Elektrofahrzeugen mit Hilfe einer Investition in ein australisches Bergbauunternehmen unterstützen. Wie der Autohersteller mitteilte, will er in nicht genannter Höhe in das Unternehmen Element 25 investieren, das den Konzern mit Mangansulfat in Batteriequalität beliefern wird, das in den eigenen EV-Batteriepacks verwendet werden kann.

Die fünfjährige Liefervereinbarung soll 2026 beginnen. Vorgesehen sei eine Liefergesamtmenge von 45 Kilotonnen der Substanz, mit der Option, sowohl die Laufzeit als auch die Menge zu erweitern, so Stellantis.

Element 25 werde das Mangansulfat - das zur Stabilisierung von EV-Batteriekathoden verwendet wird - aus seinem Butcherbird-Projekt in Westaustralien beziehen und plane den Bau einer Verarbeitungsanlage in den USA.

Mit der Transaktion will der Autohersteller seine umfangreiche Versorgung mit Materialien für Elektroautobatterien sicherstellen. Stellantis will erreichen, dass bis 2030 alle seine Fahrzeuge in Europa und 50 Prozent aller Pkw und leichten Nutzfahrzeuge in den USA elektrisch betrieben werden.

January 09, 2023 03:35 ET (08:35 GMT)

