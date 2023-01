Die Nordex Group zieht einen Auftrag in heimischen Gefilden an Land: Danach wurde der Windturbinenbauer Ende letzten Jahres von einem namentlich nicht genannten Elektrizitätsversorger mit der Lieferung und Errichtung von zehn Anlagen des Typs N149/4.X für einen Windpark in Nordrhein-Westfalen beauftragt. Der Vertrag beinhalte auch den Premium-Service zur Wartung des 45-MW-Windparks über 20 Jahre. ...

