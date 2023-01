Berlin (ots) -Die Frist für die Einreichung von Beiträgen zum German Paralympic Media Award (GPMA), dem größten deutschen Medienpreis im Bereich Behindertensport, wird verlängert. Alle Medienschaffenden sind eingeladen,noch bis zum 30. Januar 2023journalistische Beiträge über den Sport von Menschen mit Behinderung hier (https://dguv-german-paralympic-media-award.de/registration.html) einzureichen. Die journalistischen Arbeiten müssen zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. Dezember 2022 veröffentlicht worden sein.Bewerbungen für den GPMA sind in diesen fünf Kategorien möglich:Film/Video (TV, Online)Foto (Print, Online)Audio (Rundfunk, Podcast, Online)Artikel (Print, Online)Online-Plattformen / Social-Media-Kanal (Gestaltung einer ganzen Seite oder eines Portals).Die Preisverleihung des German Paralympic Media Awards findet am 26. April 2023 in Berlin statt.Weitere Informationen unter: https://www.dguv.de/rehasport/projekte/gpma/index.jspPressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und UnfallkassenTel.: +49-30-130011414presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/5411495