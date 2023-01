DJ Sentix-Konjunkturindex Deutschland steigt im Januar erneut

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland ist im Januar zum dritten Mal in Folge gestiegen. Laut Mitteilung des Beratungsunternehmens erhöhte er sich auf minus 16,5 (Dezember: minus 20,3) Punkte. Der Index zur Beurteilung der aktuellen Lage stieg auf minus 18,0 (minus 18,3) und der Index der Erwartungen auf minus 15,0 (minus 22,3). Es war jeweils der dritte Anstieg in Folge. "Es keimt Hoffnung auf, dass eine schwere Rezession verhindert werden kann", schreibt Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy in der Veröffentlichung.

Angetrieben werde dies unter anderem von nachlassenden Inflationssorgen, wie der vierte Rückgang des Sentix-Themenbarometers Inflation zeige. Dies dürfte Hussy zufolge den Handlungsdruck auf die Notenbanken etwas mindern. "Ob der Rückgang der Inflationsraten jedoch nachhaltig ist, dürfte sich in den kommenden Monaten zeigen."

Der Konjunkturindex des Euroraums erhöhte sich auf minus 17,5 (minus 21,0) Punkte, wobei der Lageindex auf minus 19,3 (minus 20,0) anzog und der Erwartungsindex auf minus 15,8 (minus 22,0) Punkte. "Der scharfe konjunkturelle Abriss, der bis Oktober 2022 mehrheitlich von den Anlegern erwartet wurde, ist damit (vorerst) vom Tisch", kommentiert Hussy die Daten.

Dennoch dürfe nicht verkannt werden, dass die Verbesserung immer noch auf einem niedrigen Niveau ablaufe. Die überraschend hohen Gasfüllstände, das mildere Winterwetter und die weiter stabilen Arbeitsmärkte trügen zur Abmilderung des ursprünglichen Rezessionspfades bei. "In Summe bleibt das konjunkturelle Umfeld anspruchsvoll."

