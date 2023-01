Shop Apotheke hat ein schwieriges Börsenjahr hinter sich und verlor im Jahr 2022 ca. 50% an Wert. Die Experten von AlsterResearch sind der Meinung, dass sich die negativen Nachrichten mittlerweile im Aktienkurs mehr als widerspiegeln und ein deutliches Aufwärtspotenzial für die Aktie besteht. Die derzeitige Verknappung wichtiger Medikamente in Europa könnte zu einem langfristig veränderten Verbraucherverhalten führen, wovon Shop Apotheke überproportional profitieren könnte. Darüber hinaus sollte die Einführung von e-Rx in Deutschland als Option nach oben gesehen werden und das Unternehmen strebt mittelfristig eine EBITDA-Marge von 8% an. Auf dem aktuellen Niveau bekräftigt AlsterResearch die Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 90,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Shop%20Apotheke%20Europe%20NV





