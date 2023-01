Frankreich will einen Verhaltenskodex für Influencer:innen. Erst mal sollen aber die Bürger:innen befragt werden. Aus diesen Ergebnissen soll der Kodex entwickelt werden. Frankreichs Regierung will die Praktiken von Influencer.innen stärker regulieren. Millionen Menschen ließen sich von Influencer:innen Tipps bei Reisen oder Mode geben, sagte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Sonntag auf Twitter. "Sie spielen also eine Rolle in unserem täglichen Leben. Das gibt ihnen eine besondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...