Hamburg (ots) -Die Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor, der Digitalspezialist deep digital und die Kreativagentur Havana Orange gehen zum 1. Januar 2023 in die neu gegründete P.E.R. Agency GmbH über. Die drei Unternehmen führen ihre Portfolios zu einem umfassenden Leistungsspektrum im Bereich Kommunikation zusammen und setzen auch künftig auf einen datenbasierten Ansatz. PER will den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortsetzen und zunehmend internationale Kunden gewinnen.PER steht für Performance, Evidence und Relevance - die drei Kernelemente, die die neue Kommunikationsberatung ausmachen. Mit überdurchschnittlicher Performance, evidenzbasierter Kommunikation und relevanten Inhalten unterstützt PER seine Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung kanalübergreifender Kommunikationslösungen.PER wird mit seinen rund 50 Mitarbeitenden an den drei Standorten Hamburg, München und Berlin vertreten sein. Im Zuge der Zusammenführung wird der datenbasierte Kommunikationsansatz weiter vertieft und die Internationalisierung vorangetrieben. Als Teil der Faktenkontor-Gruppe will PER zum weiteren Wachstum der Agenturgruppe beitragen und den Aufstieg in die Top-5 der inhabergeführten Agenturen in Deutschland erreichen.Quartett lenkt PER in die ZukunftAlleiniger Geschäftsführer von PER wird Dr. Roland Heintze, Gründer und Geschäftsführer von Faktenkontor. Drei erfahrene Experten und Expertinnen komplettieren das Führungsgespann und übernehmen künftig die Geschäftsleitung. Katja Schramm, bislang Unitleiterin im Faktenkontor, verantwortet den Bereich "Corporate Communications". Stefan Ehgartner, bisheriger COO von Havana Orange, übernimmt als Head of Corporate Marketing das Neugeschäft und die Internationalisierung von PER. Michael Reuter, bislang Geschäftsführer bei deep digital, ist verantwortlich für Karriere und Digitales."Mit PER brechen wir gemeinsam zu neuen Ufern auf", sagt Dr. Roland Heintze, Geschäftsführer der P.E.R. Agency GmbH. "Durch die Fusion stellen wir uns breiter auf und treiben unser Wachstum auch in der aktuellen Krise voran. Wir glauben an evidenzbasierte Kommunikationslösungen - nicht nur in Deutschland, sondern auch international."