Die Ekosem-Agrar AG hat nach vorläufigen Zahlen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 ihr Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 58 % auf 258 Mio. Euro (Vj. 163 Mio. Euro) gesteigert. Die Umsatzerlöse lagen mit 613 Mio. Euro gar 59 % über dem Vorjahreszeitraum (Vj. 386 Mio. Euro). Der Bereich Rohmilchproduktion hat mit 361 Mio. Euro erneut den höchsten Anteil am Gesamtumsatz - der Bereich Milchverarbeitung erwirtschaftete das größte Plus stieg und stieg um 98% auf 109 Mio. ...

