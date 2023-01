Die Aktie von Morphosys kann sich auch in der neuen Woche weiter stabilisieren. Sie gewinnt am Vormittag 1,4 Prozent auf 14,17 Euro. Damit notiert das Papier nur noch knapp unter der ersten wichtigen Hürde die 38-Tage-Linie. Am Mittwoch wird Morphsoys auf der viel beachteten JPMorgan Healthcare Conference präsentieren.Morphosys gab heute zudem bekannt, dass die Topline-Ergebnisse der laufenden Phase-3-Studie MANIFEST-2 voraussichtlich Anfang 2024 verfügbar sein werden. MANIFEST-2 ist eine globale, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...