Vaduz (ots) -Das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung lädt zur Informationsveranstaltung "Weiter zur Schule?" ein.Vertreter nachfolgender regionaler Schulen präsentieren ihr Angebot:- Liechtensteinisches Gymnasium, Vaduz- Privatschule formatio, Triesen-Kantonsschule Sargans (Fachmittelschule FMS, Wirtschaftsmittelschule WMS, Informatikmittelschule IMS)- MPA Berufs- und Handelsschule, Buchs- EHL Swiss School of Tourism and Hospitality, Passugg- Weiterführende Schulen in VorarlbergDie Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 18. Januar 2023, um 18 Uhr im Berufsinformationszentrum (BIZ) im Postgebäude in Schaan statt.Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung unter 236 72 00 erforderlich.Pressekontakt:Amt für Berufsbildung und BerufsberatungIris BiekerT +423 236 72 16Iris.Bieker@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100900888