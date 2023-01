Unterföhring (ots) -9. Januar 2023. 20 Promipärchen pokern sich um Kopf und Kragen: "Mein Mann kann" kommt ab 3. Februar 2023 immer freitags mit fünf neuen Folgen in der SAT.-Prime-Time. Daniel Boschmann zockt unter anderem mit Tanja Szewczenko, Ulrike von der Groeben, Susan Sideropoulos, Melissa Hannawald und Judith Williams um das Können ihrer besseren Hälfte.Im Sommer 2022 war "Mein Mann kann" nach neunjähriger Pause ein voller Erfolg für SAT.1: Die Neuauflage der Show erreicht in der Prime Time Spitzenwerte von 11,2 Prozent Marktanteil bei den jüngeren Zuschauer:innen.Produziert wird "Mein Mann kann" von der Redseven Entertainment GmbH."Mein Mann kann" - fünf Folgen ab 3. Februar 2023, immer freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 07.12.2022 (endgültig gewichtet)Pressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: Katrin.Dietz@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: + 49 (0) 151 40 65 55 18email: Nadine.Vaders@seven.oneSAT.1Ein UnternehmenSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5411602