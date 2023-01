Der DAX setzt seinen starken Jahresstart auch zum Wochenauftakt weiter fort. Dank der starken Vorgaben von der Wall Street notiert der deutsche Leitindex inzwischen nur noch knapp unterhalb des Dezember-Hochs. Die robusten Daten vom US-Arbeitsmarkt kommen bei den Anlegern gut an.Bereits am Freitag kamen die Jobdaten in den USA gut an. Einerseits ist der Arbeitsmarkt noch immer robust genug, um die Angst vor einer Rezession nicht zu groß werden zu lassen. Andererseits sind die Löhne weniger stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...