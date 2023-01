HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Eckdaten des Rüstungskonzerns und Autozulieferers hätten ein leicht abgeschwächtes Umsatzwachstum signalisiert, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei jedoch auf ein Timing-Problem zurückzuführen und sollte den starken Ausblick auf 2023 nicht beeinträchtigen. Das operative Ergebnis sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2023 / 19:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007030009

RHEINMETALL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de