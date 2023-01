Die Aktie von Sartorius ist zu Wochenbeginn erneut gefragt. Mit einem Plus von 2,4 Prozent führt sie derzeit die Gewinnerliste des Tages im DAX vor HeidelbergCement und Covestro an. Sie profitiert dabei von weiteren positiven Analystenkommentaren. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Sartorius von 450 auf 465 Euro angehoben.Morgan Stanley versieht die Aktie dabei mit der Einstufung auf "Overweight". Analyst James Quigley und sein Kollege Mark Purcell rechnen in ihrer jüngsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...