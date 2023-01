Gerüchte kursieren, Elon Musk könnte in das Silbergeschäft einsteigen. Das könnte die Silber-Aktien beflügeln. Doch auch ohne Musk sieht es für 2023 in der Branche gut aus. Wenn man über die großen Enttäuschungen an den Finanzmärkten in den vergangenen Jahren spricht, dann kommt man zwangsläufig irgendwann zum Silberpreis. Während Gold und viele Industriemetalle zwischen 2020 und 2022 neue Allzeithochs erreicht haben, notiert der Silberpreis noch immer rund 50 Prozent unter seinem Hoch aus dem Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...