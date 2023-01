Pressemitteilung der PNE AG:

Zwei neue Windparks steigern Eigenbetriebsportfolio der PNE AG

- Windpark Groß Oesingen und Windpark Adensen gehen ans Netz- Leistung der PNE-Windparks im Eigenbetrieb steigt auf insgesamt rund 319 MW- Sauberer Strom für weitere rund 22.000 Haushalte

Im vierten Quartal 2022 hat die PNE AG in Niedersachsen zwei weitere Windparks in Betrieb genommen. Das eigene Portfolio der Windparks im Eigenbetrieb der PNE wächst damit von rund 283 MW auf rund 319 MW Leistung. Der Windpark in Groß Oesingen verfügt ...

