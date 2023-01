Die erste Handelswoche des neuen Jahres ist zu Ende. Besonders viel getradet wurden die Aktien von Münchener Rück, Siemens, Enphase Energy und Equinor. Quelle: wikifolio.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen # Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Münchener Rück 6.79% Trendfollowing Deutschland 2 Commerzbank 7.79% Trendfollowing Deutschland 3 Pinduoduo (ADR) 21.74% TF Value Momentum 4 Rheinmetall 12.68% Trendfollowing Deutschland 5 Zalando 18.10% alpaca turtle Die deutsche Rückversicherungsgesellschaft Münchener Rück erfreute sich letzte ...

