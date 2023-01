Jack Ma, prominenter chinesischer Gründer des E-Commerce-Imperiums Alibaba und der Ant Group, zieht sich weitgehend aus seinen Unternehmen zurück. Ob er dies aus freien Stücken tut, bleibt offen - doch Zweifel sind angebracht. Der Gründer des Handelsunternehmens Alibaba, zu dessen Mutterkonzern auch der in China weit verbreitete Zahlungsdienst Alipay zählt, zieht sich laut einer Unternehmensmeldung aus seinen Unternehmen großteils zurück. Einigermaßen sang- und klanglos tritt der chinesische Multimilliardär ab - er wird laut der Meldung einen Großteil der Anteile an der Ant Group abgeben und lediglich einen nicht näher bezifferten Minderheitenanteil an den Unternehmen behalten. Doch die Umstände bleiben rätselhaft - zuletzt soll sich Ma längere Zeit in Japan und zuletzt in Thailand aufgehalten ...

