NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Meta in einem Ausblick auf den US-Internetsektor 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill schaut in einer am Montag vorliegenden Studie "neutral" auf die Branche, da er zwar weitere abwärts gerichtete Überarbeitungen der Umsatzschätzungen, aber nur wenig Abwärtspotenzial für die Bewertungsmultiplikatoren erwartet. Sein "Top Pick" unter den großen Konzernen ist die Facebook-Mutter Meta. Diese Aktie sieht Thill als "Mega-Cap" mit der stärksten Kursentwicklung. Antreiben dürften Kostensenkungen und neue Monetarisierungstreiber wie die Instagram-Funktionen Reels oder den Werbeanzeigenmanager Click-To-Messenger Ads./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2023 / 21:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 00:01 / ET

US30303M1027