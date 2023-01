Berlin (ots) -



Bundeswirtschaftsminister Habeck schloss gestern im 'Bericht aus Berlin' die Lieferung von Kampfpanzern durch die Bundesregierung an die Ukraine nicht aus. Dazu erklärt der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Tino Chrupalla:



"Zuerst Schützenpanzer, jetzt sogar hochmoderne Kampfpanzer. Die Bundesregierung treibt Deutschland in einen Krieg mit Russland. Die Grünen sind dabei Kriegstreiber Nummer eins. Der Ukraine-Krieg ist aber nicht unser Krieg. Keine Beistandsverpflichtung der EU oder der NATO zwingt uns zur Parteinahme. Die Waffenlieferungen sind nicht in deutschem Interesse. Im Interesse der deutschen Bürger wäre es, die Waffenlieferungen zu stoppen und die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland wiederherzustellen. Interessengeleitete Außenpolitik bedeutet, mit Diplomatie zu einem raschen Verhandlungsfrieden zu finden."



Pressekontakt:



Pressestelle

der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Tel. 030 22757029



Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130241/5411870

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de