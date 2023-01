DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan blieben die Börsen wegen des Tags des Erwachsenwerdens geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:02 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.928,25 +0,3% +1,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.150,00 +0,3% +1,2% Euro-Stoxx-50 4.037,23 +0,5% +6,4% Stoxx-50 3.823,80 +0,2% +4,7% DAX 14.678,34 +0,5% +5,4% FTSE 7.691,96 -0,1% +3,3% CAC 6.876,39 +0,2% +6,2% Nikkei-225 FEIERTAG EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,53 -0,90

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,18 73,77 +3,3% +2,41 -5,1% Brent/ICE 80,92 78,57 +3,0% +2,35 -5,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 70,40 69,53 +1,2% +0,86 -5,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.872,70 1.865,90 +0,4% +6,80 +2,7% Silber (Spot) 23,86 23,82 +0,2% +0,04 -0,5% Platin (Spot) 1.092,15 1.093,90 -0,2% -1,75 +2,3% Kupfer-Future 3,99 3,91 +1,9% +0,08 +4,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Für die Ölpreise geht es kräftig nach oben. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 3,3 Prozent. Hintergrund ist, dass China im Rahmen seiner neuen Covid-19-Politik zum ersten Mal seit drei Jahren seine Grenzen für den Reiseverkehr öffnete. China, der größte Rohölimporteur der Welt, hielt länger als andere Länder an den strengen Abriegelungsmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus fest, was das Wirtschaftswachstum dämpfte. Auch die Hoffnung auf weniger aggressive Zinserhöhungen seitens der Federal Reserve und ein etwas schwächerer Dollar stützen. Eine Verlangsamung der Zinserhöhungen wäre eine gute Nachricht für das Wachstum, würde die Energie-Nachfrage ankurbeln und die Aufwertung des Dollars stoppen, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte auch zu Wochenbeginn ihre Aufwärtstendenz fortsetzen. Nachlassende Zinsängste hatten am Freitag die Kurse angeschoben, trotz eines besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktberichts. Zwar wurden bei gesunkener Arbeitslosenquote mehr Stellen geschaffen als prognostiziert, der Stellenaufbau war aber der geringste seit zwei Jahren. Dazu kamen geringer als befürchtet gestiegene Stundenlöhne. Die nachlassenden Zinsängste wurden vor allem durch schwache Daten zu den Auftragseingängen der US-Industrie und einem ebenso mauen ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor gestützt. Diese verstärkte die Hoffnung, die US-Notenbank werde das Tempo bei den Zinserhöhungen etwas drosseln, was eine Rezession vermeiden könnte. Wichtige US-Daten stehen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda. Mit den US-Verbraucherpreisen für Dezember werden erst am Donnerstag wieder wichtige Daten veröffentlicht. Am Freitag läuten zudem JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America und Citigroup mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Berichtssaison ein. Alibaba legen vorbörslich deutlich zu. Nach einer Umsatzwarnung des Kaufhausbetreiber Macy's stehen dessen Aktien sowie die von Wettbewerbern dagegen unter Druck.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - "Viele Anleger haben den starken Aufschwung der vergangenen Woche wegen der Urlaubssaison noch verpasst", so ein Händler einer großen inländischen Kapitalanlagegesellschaft. "Nun kommen sie aus dem Urlaub zurück, sind von dem Anstieg auf dem falschen Fuß erwischt worden und dürften auf den fahrenden Zug aufspringen", sagt er. Nach dem günstigen US-Arbeitsmarktbericht und den extrem schwachen ISM-Daten vom Freitag wurden die Zinssorgen an den Märkten weiter gedämpft. Sowohl die Dynamik des Stellenaufbaus als auch der Anstieg der Stundenlöhne haben im Dezember weiter nachgelassen. Die nächsten stärkeren Impulse werden nun von den US-Verbraucherpreisen am Donnerstag erwartet. Derweil steht die Berichtssaison vor der Tür. Am Freitag starten wie üblich die US-Banken die Zahlenvorlage mit Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup. Entsprechend dürfte der Sektor im Wochenverlauf im Fokus stehen. Gefragt sind in Europa Bauwerte, Technologie-Aktien und die rohstoffnahen Basic Resources, deren Stoxx-Branchenindizes bis zu 12,1 Prozent steigen. Dagegen geben die Indizes der Versorger sowie der Nahrungsmittel- und Getränke-Aktien nach. Für Monte dei Paschi (MPS) geht es um 9,9 Prozent nach oben. Stützend wirkt ein Interview von CEO Luigi Lovaglio in Il Sole 24 Ore. Nach der erfolgreichen 2,5 Milliarden Euro schweren Rekapitalisierung hat sich Lovaglio zuversichtlich zu den Aussichten der Bank geäußert. In der vierten Reihe setzen Curevac ihre Erholung mit einem Plus von 31,9 Prozent fort. Nach positiven Studienergebnissen hat Jefferies die Aktie nun zum Kauf empfohlen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.23 Uhr Fr, 17:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,0683 +0,4% 1,0677 1,0608 -0,2% EUR/JPY 141,52 +0,7% 140,80 140,46 +0,8% EUR/CHF 0,9870 -0,0% 0,9879 0,9870 -0,3% EUR/GBP 0,8800 -0,0% 0,8789 0,8804 -0,6% USD/JPY 132,47 +0,3% 131,84 132,41 +1,0% GBP/USD 1,2140 +0,4% 1,2144 1,2050 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,7946 -0,5% 6,7862 6,8432 -1,9% Bitcoin BTC/USD 17.244,88 +1,6% 17.197,93 16.805,06 +3,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar gibt weiter nach, wenn auch mit geringerem Tempo. Der Dollar-Index verliert 0,3 Prozent. Nachdem zunächst die Daten zum US-Arbeitsmarkt überwiegend positiv für den Dollar gewirkt hätten, weil sie Spekulationen über stärkere Zinserhöhungen genährt hätten, habe dann insbesondere der ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe die US-Dollar-Party verhagelt, so Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Selbst wenn eine konjunkturelle Abschwächung den Arbeitsmarkt nicht oder nur sehr wenig treffen sollte, bleibe die Frage, wie die Fed in solch einem Umfeld agieren werde. Zudem stünden am Donnerstag die Dezember-Inflationsdaten an, so Leuchtmann. Die Mehrheit der von Bloomberg befragten Analysten erwarte keinen Anstieg der Verbraucherpreise im Dezember.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Dank sehr starker US-Vorgaben und weiterer Öffnungen in China nach den harten Corona-Lockdowns ist es am Montag an den asiatischen Börsen nach oben gegangen. In den USA hatten gesunkene Zinsängste der Wall Street den höchsten Tagesgewinn seit über einem Monat beschert. Und in China ging die 180-Gradwende von harten Corona-Abriegelungen hin zur völligen Öffnung von Wirtschaft und Privatleben in eine weitere Runde: Trotz explodierender Corona-Infektionen wurden Grenzschließungen aufgehoben und Verkehrsverbindungen nach Hongkong und ins Ausland wieder freigegeben. Neben der Börse in Hongkong profitierte auch der chinesische Renminbi von der Öffnung der internationalen Grenzen, dieser sprang auf ein Viermonatshoch zum US-Dollar. Auch der Schanghai-Composite legte zu. Finanz- und Automobilwerte führten das Feld der Gewinner in China an. Die jüngste Rally im Immobiliensektor nach den Hilfsmaßnahmen lief derweil aus, China Vanke verloren 1,3 und Seazen Holdings 1,7 Prozent. Alibaba schossen dagegen um 8,2 Prozent in Hongkong in die Höhe. Der bei der KP in Ungnade gefallene Gründer der chinesischen Ant Group, Jack Ma, gibt die Kontrolle über den Finanzdienstleister ab. Damit rücken Pläne über einen möglichen Börsengang wieder in den Blick, denn die Behörden hatten einen bereits von Ma geplanten Börsengang in der Vergangenheit verhindert. Die Handelsplattform Alibaba hält an der Ant Group 33 Prozent und wäre somit großer Nutznießer eines Börsengangs von Ant.

CREDIT

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten engen sich am Montag noch etwas ein. Die große Bewegung nach unten ist aber bereits am Freitagnachmittag nach dem US-Arbeitsmarktbericht gelaufen, weil da die Risikobereitschaft stark zunahm. Positiv aufgenommen werden neue Zahlen zur deutschen Industrieproduktion. Sie geben deutliche Stabilisierungshinweise und lassen somit hoffen, dass eine Rezssion vermieden werden kann.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

QIAGEN

übernimmt den Forensik-Spezialisten Verogen für 150 Millionen US-Dollar. Die Transaktion sei mit Eigenmitteln bezahlt worden und jetzt abgeschlossen worden, teilte der Testspezialist aus Hilden jetzt mit. Im laufenden Jahr werde mit Umsätzen von rund 20 Millionen US-Dollar aus dem Verogen-Portfolio gerechnet, hieß es weiter. Investitionen in Vermarktung und Portfolioentwicklung würden allerdings dazu führen, dass der bereinigte Gewinn je Aktie in diesem Jahr um 3 US-Cent verwässert werde. Eine konkrete Ergebnisprognose für 2023 hat Qiagen bisher nicht ausgegeben. 2024 sei kein Ergebniseffekt aus dem Zukauf mehr zu erwarten, erklärte Qiagen weiter.

ENPAL

steht offenbar kurz vor dem Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde. In dem Deal, der diese Woche bekanntgegeben werden könnte, werde der Anbieter von Photovoltaikanlagen mit rund 2,4 Milliarden Euro bewertet, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Angeführt werde die Finanzierungsrunde von dem US-Finanzinvestor TPG.

HOCHTIEF

Eine Tochter-Gesellschaft des australischen Hochtief-Baukonzerns Cimic ist auch beim zweiten Teil des Ausbaus vom Nepean Hospital in Sydney mit von der Partie. CPB Contractors soll einen weiteren Klinikturm errichten und andere Gebäude modernisieren, wie Hochtief mitteilte. Der CPB-Anteil am Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 260 Millionen australische Dollar, umgerechnet rund 164 Millionen Euro. Der Start des neuen Projekts ist für 2023 geplant.

KUKA

setzt in den kommenden Jahren im Vorstand auf Kontinuität. Wie der Augsburger Roboter-Hersteller mitteilte, hat der Aufsichtsrat in seiner letzten Sitzung 2022 die Verträge für CEO Peter Mohnen und CFO Alexander Tan vorzeitig verlängert. Beide Manager haben jeweils einen dreijährigen Vertrag bis Ende 2025 erhalten.

NORDEX

hat einen Auftrag für einen 45-Megawatt-Windpark in Nordrhein-Westfalen erhalten. Wie der Hersteller von Windenergieanlagen mitteilte, hat ein Elektrizitätsversorger Ende 2022 die Nordex Group mit der Lieferung und Errichtung von 10 Anlagen des Typs N149/4.X für den Windpark beauftragt. Der Vertrag beinhalte auch die Wartung des Windparks über 20 Jahre. Ab Herbst 2023 sollen die ersten 4,5-Megawatt-Anlagen in Betrieb gehen.

ASTRAZENECA

erwirbt das US-biopharmazeutische Unternehmen Cincor. Die Transaktion hat laut Mitteilung einen Wert bis zu 1,8 Milliarden US-Dollar, wenn man den Kaufpreis von rund 1,3 Milliarden Dollar und die maximal möglichen bedingten Zahlungen addiert. Damit erwirbt der schwedisch-britische Pharmakonzern die weltweiten Rechte an dessen Herz-/Nieren-Medikament Baxdrostat, wie Astrazeneca mitteilte.

DANONE

Drei Umweltorganisationen wollen den französischen Lebensmittelkonzern gerichtlich dazu bringen, weniger Plastik zu verwenden. Die Organisationen ClientEarth, Surfrider Foundation Europe und Zero Waste France reichten Klage unter Berufung auf das französische Lieferkettengesetz gegen das Unternehmen ein, wie aus der am Montag von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenen Klageschrift hervorgeht. Danone soll demnach einen "Plan zur Deplastifizierung" vorlegen müssen.

STELLANTIS

will seine Expansion bei Elektrofahrzeugen mit Hilfe einer Investition in ein australisches Bergbauunternehmen unterstützen. Wie der Autohersteller mitteilte, will er in nicht genannter Höhe in das Unternehmen Element 25 investieren, das den Konzern mit Mangansulfat in Batteriequalität beliefern wird, das in den eigenen EV-Batteriepacks verwendet werden kann.

GOLDMAN SACHS

könnte diese Woche eine der größten Runden an Stellenstreichungen in der Firmengeschichte lancieren. Mehr als 3.000 Stellen sollen wegfallen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag. Ein Sprecher des Unternehmens lehnte eine Stellungnahme ab.

