Silberpreis steuert auf 25 Dollar zu - das ist nun wichtig

Der US-Jobbericht vom vergangenen Freitag hat Anleger rund um den Globus in Bezug auf die zukünftige US-Geldpolitik wieder zuversichtlicher gestimmt. Damit kann der Silberpreis von der guten Laune vom vergangenen Freitag auch zu Wochenbeginn zunächst weiter zehren.

Eine Unze (Kassa) kostet am Mittag laut IG-Indikation rund 23,90 Dollar und damit 0,20 Prozent mehr im Vergleich zum Schlusskurs des vorherigen Handelstages. Ergebnisse der US-Arbeitsmarktdaten lindern Zinssorgen temporär Trotz robuster Zahlen vom US-Arbeitsmarkt haben Anleger dies- und jenseits des Atlantiks wieder Hoffnung schöpfen können. Der Stellenaufbau im vergangenen Monat hatte die Erwartungen zwar übertroffen. Allerdings entwickelte sich das Lohnwachstum weniger stark als erwartet, was die Furcht vor einer sogenannten Lohn-Preis-Spirale mindert.

Vor diesem Hintergrund wurden die sogenannten Non-Farm Payrolls unter dem Strich positiv aufgenommen. Die Signale vom Jobmarkt lindern damit zumindest temporär die schwelenden Zinssorgen. Durchweg überzeugende Daten hätten der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) möglicherweise mehr Spielraum gegeben, um das Zinsniveau in Zukunft weiter rasch zu erhöhen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

