NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suse von 20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem schwierigen Jahr 2022 seien die Aussichten für 2023 unsicher, da ein gesamtwirtschaftlicher Abschwung Ergebnisrisiken mit sich bringe und über angemessene Bewertungsmultiplikatoren geredet werden müsse, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Softwarebranche. Zu Suse schrieb er, dass nach zwei Quartalen, in denen die Jahresziele nach unten korrigiert worden seien, die Erwartungen nun gesunken seien und unter den Unternehmensprognosen lägen. Sein gestiegenes Kursziel für den Linux-Spezialisten begründete er mit dem bis 2024 nach vorn geschobenen Bewertungszeitraum./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2023 / 15:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2023 / 08:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU2333210958

SUSE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de