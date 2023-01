© Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Seth Wenig



Wie sieht's aus? Könnte der S&P 500, der am meisten beachtete Börsenindex der Welt, an seinen guten Lauf aus der Vorwoche anschließen? Antwort!

Weltweit stellen sich Anleger am heutigen Montag die Frage, ob es sich lohnen könnte, auf ein weiteres Steigen des S&P 500 zu setzen. Geht's weiter hoch oder hält der S&P 500 in dieser Woche nicht durch und bricht ein? "Aktie der Woche"-Chefredakteur Lars Wißler mit einem Ausblick für die zweite Kalenderwoche in 2023:

"Der S&P 500 konnte im Verlauf der ersten Handelswoche im neuen Jahr 2023 seinen rund um Weihnachten begonnen Boden fortsetzen. Pünktlich zum Wochenschluss starteten die Märkte mit der erwarteten Stärke durch. Der S&P schloss die Woche bei knapp 3900 Punkten und einem Plus von 1,45 Prozent. Die starke Bewegung von Freitag markiert technisch den Ausbruch aus der Bodenbildung und lässt weitere grüne Wochen erwarten. Die erste Widerstandszone bei 3.925 ist nah und könnte im Wochenverlauf zu einer Pause führen. Es folgt die nächste Marke von 4.100 Punkten, die dann aber zügig angelaufen werden dürfte", so Lars Wißler.

Tipp in diesem Zusammenhang: Haben Sie zehn Minuten pro Börsenwoche für Ihren Erfolg übrig? Dann könnte Lars Wißlers "Aktie der Woche"-Börsendienst zu Ihnen passen. Zurzeit noch im Angebot: 30 Tage für fünf Euro. Hier klicken.

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralradaktion