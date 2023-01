© Foto: Daniel Ceng Shou-Yi - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Chinas Wiedereröffnung und ein schwächerer US-Dollar locken Investoren zurück in die Region. Strategen prognostizieren nach einem düsteren Jahr für China-Aktien weitere Kursgewinne. Wie hoch hinaus wird es gehen?

China-Aktien haben einen fulminanten Start ins Jahr hingelegt. Nachlassende regulatorische Risiken und weitere Unterstützungsmaßnahmen zur Wiederbelebung des angeschlagenen Immobiliensektors haben dem Markt zusätzlichen Auftrieb verliehen.

Der Hang Seng Tech Index stieg am Montag um 3,2 Prozent und hat sich seit seinem Oktobertief um mehr als 60 Prozent erholt. Alibaba Group-Aktien führten mit Kursgewinnen von bis zu 9,2 Prozent eine Rallye bei Technologieaktien an. Ein hochrangiger Beamter der chinesischen Zentralbank hat erklärt, dass sich das harte Durchgreifen gegen den Internetsektor dem Ende zuneige. Am Wochenende war bekanntgegeben worden, dass Jack Ma die Kontrollrechte an der Ant Group abgibt. Aktionäre hoffen nun auf eine Wiederbelebung der Börsenpläne der Tochter Ant Financial.

Goldman Sachs-Analysten gehen aufgrund von politischen Weichenstellungen in Bereichen wie Wohnungsbau und Internetregulierung von einer Fortsetzung der Rallye bei China-Aktien aus. Ein schwächerer US-Dollar, der die Liquidität zurück in die asiatisch-pazifischen Märkte drängt, wird ebenfalls als Kursantreiber gesehen.

Goldman-Analyst Kinger Lau hob sein 12-Monats-Indexziel für den MSCI China Index von 70 auf 80 an: "Das vorherrschende Marktumfeld veranlasst uns zu der Annahme, dass das Abwärtsrisiko einer Untergewichtung oder einer Leerverkaufsposition in chinesischen Aktien deutlich höher ist als eine Long-Position", so Lau. Der MSCI China ist seit Jahresbeginn um knapp zehn Prozent gestiegen und hat in den vergangenen zwei Monaten die globale Konkurrenz übertroffen.

Durch die Rallye der China-Aktien ist der MSCI Asia Pacific Index in einen technischen Bullenmarkt eingetreten. Seit dem Indextief vom 24. Oktober summieren sich die Kursgewinne auf über 20 Prozent. Die asiatische Benchmark ist im Jahr 2023 bisher um 3,7 Prozent gestiegen und hat den S&P 500 um etwa zwei Prozentpunkte geschlagen.

"Die Rallye war schnell und heftig, daher ist es nur natürlich, einige Gewinnmitnahmen zu erwarten", zitiert Bloomberg Charu Chanana, Senior Strategist bei Saxo Capital Markets. Und weiter: "Es gibt auch einige Risiken, die man im Auge behalten muss, wie die radikale Verschiebung der Bank of Japan [BOJ] und die Unternehmensgewinne. Aber abgesehen davon gibt es für die asiatischen Märkte noch Spielraum, um im Jahr 2023 die globalen Wettbewerber zu übertreffen."

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion