Beim 14. Aktienturnier, ebenfalls wieder presented by IRW-Press, lief in der Vorwoche die Runde 1, es gab 4 Freilose und zwölf Duelle. Hier die Sieger und die dadurch entstandenen Achtelfinal-Infos, auchstets live unter http://www.boerse-social.com/tournament . Mayr-Melnhof vs. Uniqa: Mayr-Melnhof hatte in Runde 1 ein Freilos, Uniqa besiegte in Runde 1 Pierer Mobility mit 5.71% zu 3.40%.Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 159,60 /160,00, 0,76%)Uniqa ( Akt. Indikation: 7,40 /7,41, 0,07%) Strabag vs. RBI:Strabag besiegte in Runde 1 DO&CO mit 0.26% zu -1.81%, RBI besiegte in Runde 1 S Immo mit 10.23% zu 0.16%.'Strabag ( Akt. Indikation: 39,00 /39,10, -0,38%)RBI ( Akt. Indikation: 16,99 /17,01, 0,47%) Frequentis vs. Kontron:Frequentis besiegte in Runde 1 Verbund mit 0.35% zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...