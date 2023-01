Extremer Jahreswechsel für die Tesla-Aktie. Nach wiederholten Preissenkungen in China stürzt der Highflyer ab. Ein Shortseller und ein Contrarian-Analyst sagt uns: Das ist erst der Anfang. Doch einiges spricht auch dafür, dass der Absturz übertrieben ist und nun ein Rebound einsetzt - ARK kauft weiter nach. Große Chance Tesla oder Never catch a falling knife? In der neuen Folge des Money Train spricht darüber Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur AKTIONÄR mit Florian Söllner, Autor des AKTIONÄR ...

