FRANKFURT (Dow Jones)--Die Porsche Automobil Holding SE hat den Anteilskauf in Höhe von 7,5 Prozent an den Stammaktien der Porsche AG vollzogen. Wie geplant, hält die Porsche SE infolge der geleisteten Sonderdividende der Volkswagen AG laut Mitteilung nun 25 Prozent plus eine Aktie der Stammaktien des Sportwagenherstellers. "Der auf die Porsche SE entfallende Anteil an der Sonderdividende in Höhe von rund 3,1 Milliarden Euro wurde ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag mit der Kaufpreiszahlung für die zweite Tranche von 3,0 Milliarden Euro verrechnet", so die Holding.

January 09, 2023 07:41 ET (12:41 GMT)

