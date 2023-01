Ringmetall expandiert mit einer Übernahme in den USA. Man erwirbt die Protective Lining Corporation mit Sitz in New York, ein Hersteller von Polyethylen-Inlinern. Der Kaufpreis für die Anteile an der Gesellschaft liegt nach Angaben der Münchener im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Zudem wolle man 2 Millionen Euro in die Modernisierung ...

