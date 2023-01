ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Der am 6. Januar veröffentlichte Zwischenbericht lasse ein solides Schlussviertel 2022 erwarten, schrieb Analystin Amy Wong in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie senkte ihre Schätzung für das Ergebnis je Aktie im Gesamtjahr allerdings leicht. Im Bereich Integrated Gas seien die Volumina hinter den Prognosen des Managements zurückgeblieben, schrieb Wong./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 08:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BP6MXD84

