Klemens Haselsteiner ist neuer Vorstandsvorsitzender der Strabag SE. Er ist seit 2011 im Konzern und hat die CEO-Position nun mit Wirkung zum 1.1.2023 von Thomas Birtel übernommen. Klemens Haselsteiner will gestalten und meint: "Wir leben in herausfordernden Zeiten. Die Baubranche wird von Grund auf umgewälzt und neugestaltet. Umso wichtiger ist es, eine klare Vorstellung davon zu haben, wohin es gehen soll - unternehmerisch, ökologisch, gesellschaftlich, kulturell. Für mich bedeutet das: als Unternehmen dürfen wir nicht abwarten, was passiert, sondern müssen gestalten, was kommt. Wir machen deshalb nicht weiter wie bisher. Sondern denken Bauen und Zusammenarbeiten neu, verknüpfen wirtschaftlichen Erfolg noch stärker mit ...

