Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3807/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/84 geht es um einen ATXPrime-Wert, der gestern weltweit in den Medien war und dessen Logo heute die Titelblätter grosser Medien ziert: Palfinger setzte auf Slowenien und Hannes Roither durfte Mikaela Shiffrin im TV zum Rekordsieg gratulieren. Auch Sunrise war im Skiweltcup präsent, aber Sunrise ist nicht Sunrise. Bzgl. Aktienturnier spreche ich über die letzten 16 und beantworte die Frage, warum Lenzing im Aktienturnier nicht vorne dabei ist. Weiters habe ich News zu Strabag und VIG bzw. Research ...

