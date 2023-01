München (ots) -Krawalle in der Silvesternacht und Wiederholungswahl: Sind Berlins soziale Brennpunkte außer Kontrolle? Kann ein erneutes Wahl-Chaos verhindert werden? Im Studio die Regierende Bürgermeisterin von Berlin Franziska Giffey (SPD).Nach langem Zögern liefert Deutschland Marder-Schützenpanzer an die Ukraine. Sollte die Bundesregierung auch Kampfpanzer schicken? Kommt die Diplomatie zu kurz? Darüber diskutieren der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter und der Politikwissenschaftler Professor Johannes Varwick.Es erklären, kommentieren und diskutieren der Comedian und Schauspieler Oliver Kalkofe, die Chefreporterin von "The Pioneer" Alev Dogan und der politische Redakteur der "Neuen Zürcher Zeitung" Alexander Kissler.Gäste:Franziska Giffey (SPD, Regierende Bürgermeisterin von Berlin)Roderich Kiesewetter (CDU,Außenpolitiker)Johannes Varwick (Politikwissenschaftler)Oliver Kalkofe (Comedian und Schauspieler)Alev Dogan (The Pioneer)Alexander Kissler (Neue Zürcher Zeitung)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5412033